Premios Copa Libertadores 2026: ¿cuánto dinero puede ganar Liga de Quito si clasifica?

Liga de Quito mantiene su objetivo en la Copa Libertadores 2026. A medida que avanza en las fases definitivas del torneo continental, el conjunto albo no solo busca gloria , sino también asegurar importantes ingresos económicos otorgados por la Conmebol. Cada etapa superada representa una inyección directa a las arcas de la institución, consolidando un balance favorable.

Hasta la disputa de la serie de octavos de final, el club ecuatoriano registra un piso garantizado de 5,61 millones de dólares. Este total responde al cumplimiento de los rubros fijos establecidos por el organismo sudamericano para la fase de grupos, así como al rendimiento mostrado en la cancha durante la primera etapa del certamen internacional.

La participación inicial en la ronda de grupos aseguró un ingreso fijo de 3 millones de dólares por disputar los compromisos en condición de local. A este valor se sumaron 1,36 millones de dólares correspondientes al bono por mérito deportivo, gracias a las cuatro victorias conseguidas por el equipo en dicha fase regular.

Fase / Logro Premio por Etapa Octavos de Final USD 1.250.000 Cuartos de Final USD 1.700.000 Semifinales USD 2.300.000 Subcampeón USD 7.000.000 Campeón USD 25.000.000

El acceso a la ronda de los 16 mejores del continente garantizó un incentivo adicional de 1,25 millones de dólares. Este cheque confirmó el impacto positivo que produce competir en las instancias de eliminación directa, donde la exigencia aumenta al mismo ritmo que la recompensa monetaria para los clubes participantes.

En caso de superar la llave de octavos frente al Mirassol de Brasil y certificar el boleto a los cuartos de final, la dirigencia de Liga de Quito sumará otros 1,7 millones de dólares. De concretarse la clasificación, la acumulación total del club en la presente edición de la Copa Libertadores alcanzará la cifra de 7,31 millones de dólares.

El impacto de estos recursos económicos resulta determinante para sostener el presupuesto operativo del equipo, afrontar los compromisos del plantel profesional y proyectar la planificación técnica del resto de la temporada. Avanzar a las etapas decisivas del torneo sudamericano continúa siendo la vía más rentable para potenciar la estabilidad financiera del cuadro capitalino.