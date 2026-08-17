El ecuatoriano Alberto Campo firma con Racing Club hasta 2030

¡Su primer contrato profesional! El ecuatoriano Alberto Campo firmó con Racing Club, este lunes 17 de agosto de 2026. Tres días después de su gran debut en la primera división de Argentina.

El joven tricolor de 19 años será parte del club hasta diciembre de 2030, según información difundida por el mismo Racing en su cuenta de X.

El viernes 14 de agosto, Campo saltó a la cancha del estadio el Cilindro, a los 61 minutos del partido ante Banfiel, por el Torneo Clausura. Aunque el resultado fue negativo para 'La Academia' porque perdieron 0-1, la actuación del ecuatoriano fue extraordinaria.

El joven oriundo de la provincia de Esmeraldas no le tuvo miedo a nada y en las ocasiones en las que el balón llegó a sus pies, supo manejarlo, enfrentó a sus rivales y obtuvo una participación destacada.

Campo viajó en 2025 a Argentina para probarse en las categorías inferiores de 'La Academia'. Sin embargo, su talento y capacidad para manejar los dos perfiles hizo que el entrenador Sebastián 'Chirola' Romero fijara sus ojos en él y lo llevara al primer equipo.