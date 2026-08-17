Entradas para  Liga de Quito vs. Mirassol por la Libertadores: precios y dónde comprar

Liga de Quito afina todos los detalles para recibir a Mirassol en el partido de vuelta por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. El estadio Rodrigo Paz Delgado se alista para vivir una jornada decisiva en la que el cuadro albo buscará sellar su boleto a la siguiente ronda del torneo continental. El cotejo será este jueves 20 de agosto, a las 17:00.

La directiva azucena habilitó la comercialización de las entradas a través de la plataforma web superTicket. La venta digital prioriza la comodidad de la hinchada, permitiendo adquirir los boletos desde cualquier dispositivo móvil o computadora de forma rápida, segura y sin la necesidad de realizar filas físicas en los puntos habituales de la ciudad.

Los valores para este compromiso internacional quedaron fijados en 18 dólares para la localidad de general, 23 para la Tribuna Oriental y 28 dólares para la Tribuna Occidental. Quienes deseen asistir a la zona de Palco deberán cancelar un valor de 45, precios a los cuales se les suma el porcentaje correspondiente a impuestos y gastos por servicio de boletería digital.

Los abonados y socios del club cuentan con acceso exclusivo a preventas prioritarias y descuentos especiales según la categoría de su membresía. Es importante recordar que cada boleto adquirido de forma electrónica es estrictamente nominativo e intransferible, por lo que cada asistente deberá registrar los datos completos del titular al momento de la compra.

El operativo de control en los accesos al reducto de Ponciano exigirá la presentación del comprobante digital con código QR junto con la cédula de identidad original. Se recomienda a los aficionados acudir con suficiente anticipación al escenario deportivo para evitar aglomeraciones en los filtros de seguridad y garantizar un ingreso fluido antes del pitazo inicial.