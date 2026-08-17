Barcelona se pronuncia por la  eliminación de la Copa Ecuador y anuncia una reestructuración 

Erick Mendoza, delantero de Barcelona SC, en el partido ante, Liga de Portoviejo por los 8vos de final de la Copa Ecuador. Según el reglamento de Copa Ecuador.

Barcelona emitió un comunicado oficial dirigido a sus socios e hinchas para ofrecer disculpas y asumir la responsabilidad deportiva de su eliminación en la Copa Ecuador. La directiva del club fue enfática al señalar que no se buscarán justificativos ante un fallo de esta magnitud, reafirmando su postura de asumir responsabilidades directas, tomar decisiones y aplicar correctivos.

El origen del problema se remonta al momento en que la institución recibió la notificación formal sobre la protesta por la alineación indebida del futbolista Erick Mendoza. Según el pronunciamientoa, a partir de esa alerta, el Directorio puso en marcha una auditoría y revisión interna exhaustiva con el objetivo de identificar con precisión las fallas en los protocolos y determinar las responsabilidades operativas que provocaron la sanción reglamentaria.

Como primera medida, tras finalizar el análisis interno, el club confirmó la desvinculación definitiva del personal responsable de las áreas de habilitación y control de jugadores. De forma paralela, la directiva dispuso la reestructuración inmediata y el fortalecimiento de los mecanismos de revisión normativa en todos los torneos en los que compite la institución, manteniendo además investigaciones en áreas indirectas para garantizar absoluta transparencia.

El Directorio remarcó su compromiso de actuar con total firmeza e inflexibilidad frente a cualquier acto de negligencia que atente contra los intereses deportivos o la imagen del equipo. La cúpula dirigencial aseguró que se implementarán los blindajes administrativos necesarios para evitar que una negligencia logística de esta naturaleza vuelva a repetirse en el futuro.

Las autoridades del club expresaron que comprenden de manera absoluta la indignación, frustración y malestar manifestados por la hinchada y los socios ante la prematura salida del torneo. En ese sentido, reiteraron que la toma de decisiones drásticas continuará siendo la prioridad para ordenar la estructura institucional y respaldar la historia del equipo.

Finalmente, la dirigencia reafirmó su compromiso de seguir trabajando activamente en el fortalecimiento del orden interno del club. El comunicado concluye con la promesa formal del Directorio de mantener una línea de trabajo rigurosa para devolver a Barcelona Sporting Club al lugar de protagonismo y excelencia que le corresponde en el fútbol nacional e internacional.