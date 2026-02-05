U. Católica gana de visitante a Juventud en la ida de la primera fase de Libertadores

Universidad Católica comenzó su participación en la Copa Libertadores 2026 con un buen resultado. La 'Chatoleí' ganó 1-0 a Juventud de Uruguay este jueves 5 de febrero del 2026 en el estadio Centenario de Montevideo en el partido de ida de la Fase 1 de la Copa. Jhon Chancellor anotó el único gol del partido.

Católica salió a jugar con orden y serenidad en su condición de visitante. El 'Trencito' salió como favorito en esta fase preliminar de la Copa Libertadores, debido a su mayor rodaje internacional en las últimas temporadas. En el cierre del 2024 levantó el título de la Copa Ecuador.

El equipo de Diego Martínez salió en el segundo tiempo del cotejo. Halló una ocasión para abrir el marcador y pudo hacerlo con efectividad. En el primer tiempo desperdició la oportunidad de marcar a través de un tiro penal, tras una mano en el área. Sin embargo, desperdició la oportunidad.

En el segundo episodio, apareció el espigado Jhon Chancellor para marcar y poner el 1-0 en el partido. Católica supo custodiar el marcador y resistió con la ventaja hasta el final del partido.

El duelo de revancha será la próxima semana en Quito. El ganador de esta serie de Libertadores pasará a la segunda fase preliminar de la Libertadores, donde espera Guaraní de Paraguay.