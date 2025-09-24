Independiente se clasifica a las semifinales de la Copa: venció a Once Caldas por penales

Jordy Alcívar, de Independiente del Valle, pelea por el esférico con Dayro Moreno, durante el partido jugado el 24 de septiembre del 2025.

Independiente del Valle se impuso por penales a Once Caldas y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, en donde lo espera el Atlético Mineiro. El cuadro rayado logró una soberbia actuación en Manizales.

El partido terminó 2-0 en el tiempo reglamentario, con dos goles de Michael Hoyos. Los rayados jugaron a gran altura y enmudecieron al estadio del Once Caldas, que esperaba una gesta heroica de su equipo, tras el 2-0 en Quito.

La serie en los penales también fue pareja. La llave fue 5-4 para los ecuatorianos. Layan Loor puso el tanto definitivo para Independiente.

La definición del partido será por penales Se terminó el juego en Colombia. El clasificado a las semifinales se decidirá desde los lanzamientos penales.

90' Se jugarán seis minutos de adición Todo parece indicar que el partido se irá a los penales. Independiente del Valle logró igualar la serie, en una gran exhibición

85' Loor, Arroyo e Ibarra entran en IDV El técnico Javier Rabanal manda a la cancha a jugadores más frescos pensando en los lanzamientos penales.

75' Cabezazo desviado de Patrik Mercado El volante de Independiente del Valle remató desviado un balón. Mantiene el dominio el cuadro ecuatoriano.

50' GOOOOOOL de Independiente del Valle ¡Se empató la serie! Nuevamente Michael Hoyos pone el 2-0 y enmudece al estadio Palogrande.

46' Spinelli casi pone la segunda del juego Claudio Spinelli se abrió espacio en el área en el inicio del segundo tiempo y por poco pone la segunda para Independiente.

45' Final del primer tiempo Independiente del Valle vence por 1-0 a Once Caldas, que luce tenso ante su gente. Los rayados quieren seguir en la Copa

GOOOOOL de IDV: Michael Hoyos A los 26 minutos, Michael Hoyos, tras pase de Junior Sornoza puso la primera. Le falta un gol a los rayados para los penales.

20' Nuevo intento de Once Caldas Dayro Moreno, como en Quito, se convierte en el jugador más peligroso del Once Caldas. Peligro para Independiente

10' Independiente intenta retener el esférico Los dirigidos por Javier Rabanal apuestan por tener el esférico e intentar soltar a sus atacantes para buscar el primer tanto.