¡A lo Barcelona! El ídolo supera a Argentinos Juniors y avanza de fase en la Copa Libertadores

Barcelona logró el milagro en Buenos Aires y avanza a la fase 3 de la Copa Libertadores. El sueño de clasificar a la fase de grupo del torneo más importante del Continente está intacto. Barcelona ganó en La Paternal 1-0 y selló su clasificación en los penales con una carga de sufrimiento.

En el duelo de ida, en Guayaquil, los 'toreros' cayeron por 0-1, tras un gol de Diego Porcel. El DT César Farías salió como lo había advertido: 'con el cuchillo en los dientes'. Y logró la igualdad con un tanto de Jhonny Quiñónez en el segundo tiempo.

Argentinos Juniors buscó empatar el partido, pero Barcelona SC se defendió con orden en el estadio Diego Armando Maradona. Resistió y llevó la resolución de la serie a la tanda de penales. Allí sufrió para sellar el pasaporte.

En la definición por penaltis, el equipo ecuatoriano aprovechó los errores en definición del local y accedió a la última instancia de la fase previa de Copa Libertadores, donde se medirá con Botafogo de Brasil.

Argentinos Juniors, en tanto, tras este duro traspié se quedó sin competencia internacional en una maldición de Fase 2 para los equipos argentinos que ya habían sufrido Godoy Cruz de Mendoza en 2024 y Boca Juniors en 2025.

El encuentro disputado a estadio completo en el barrio porteño de La Paternal tuvo un primer dominio del equipo dirigido por César Farías pero rápidamente el conjunto de Nicolás Diez retomó el protagonismo.

Argentinos Juniors en el minuto 11 anotó a través de Nicolás Oro tras un centro de Leandro Lozano y un control deficiente de Emiliano Viveros, pero que luego fue anulado por el árbitro Esteban Ostojich a instancia del VAR a cargo de su compatriota Christian Ferreyra por una mano de Viveros.

A partir de ese momento siguió el dominio del local pero que sintió la ausencia del goleador Tomás Molina, lesionado, que fue reemplazado por Diego Porcel.

En el comienzo del segundo tiempo Hernán López Muñoz exigió la intervención de José Contreras, que impidió que el local tomara la ventaja en el marcador.

Y en el minuto 66 fue Jhonny Quiñónez, el ex Independiente, que ensayó un remate de media distancia que fue inatajable para Brayan Cortés y niveló la serie.

En el final Argentinos buscó el empate hasta el último minuto pero Barcelona resistió y en la definición por penales el local no convirtió en tres oportunidades a través de Iván Morales (atajó José Contreras), Román Riquelme (estalló la pelota en el travesaño) y Erik Godoy (con remate desviado).

Barcelona también falló dos veces con atajadas de Bryan Cortés ante Tomás Martínez y Alex Rangel, pero logró imponerse y sacar pasaporte a la Fase 3 de la Copa Libertadores, donde se medirá ante Botafogo, que le ganó 2-1 el global a Nacional de Potosí.