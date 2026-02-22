¡EN VIVO! Independiente del Valle vence a Guayaquil City en el inicio del campeonato LigaPro
Los rayados ganan con goles de DjorKaeff Reasco y Layan Loor al recién ascendido. El campeón toma ventaja en el primer tiempo.
Independiente del Valle recibe a Guayaquil City por la primera fecha del campeonato nacional de fútbol Liga Ecuabet conectado por Xtrim en el estadio Banco Guayaquil.API / DANIEL MOLINEROS
API
22 feb 2026 - 18:53
Independiente del Valle gana 2-0 al final del primer tiempo al Guayaquil City en el partido correspondiente a la primera fecha del Campeonato Nacional LigaPro. Con goles de DjorKaeff Reasco y Layan Loor, el equipo de Joaquín Papa toma ventaja.
