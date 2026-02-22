Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

LigaPro

¡EN VIVO! Independiente del Valle vence a Guayaquil City en el inicio del campeonato LigaPro

Los rayados ganan con goles de DjorKaeff Reasco y Layan Loor al recién ascendido. El campeón toma ventaja en el primer tiempo.  

Independiente del Valle recibe a Guayaquil City por la primera fecha del campeonato nacional de fútbol Liga Ecuabet conectado por Xtrim en el estadio Banco Guayaquil.API / DANIEL MOLINEROS

API

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

22 feb 2026 - 18:53

Independiente del Valle gana 2-0 al final del primer tiempo al Guayaquil City en el partido correspondiente a la primera fecha del Campeonato Nacional LigaPro. Con goles de DjorKaeff Reasco y Layan Loor, el equipo de Joaquín Papa toma ventaja. 

