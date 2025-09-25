Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Libertadores

EN VIVO: Sao Paulo vs. Liga de Quito se enfrentan por la vuelta de los cuartos de Libertadores

Siga el minuto a minuto del decisivo partido. Los albos visitan el estadio Morumbí, con la consigna de clasificarse a la semifinal de la Copa. 

Jeison Medina (izquierda) presiona a Alan Franco, de Sao Paulo, en el partido jugado el 25 de septiembre del 2025.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

25 sep 2025 - 17:55

Sao Paulo choca con Liga de Quito, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro paulista perdió 2-0, en el juego de ida disputado el jueves 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz. 

  • 25/09/2025

    17:55

    45+4 Final del primer tiempo en el Morumbí 

    Liga derrota 1-0 a Sao Paulo, al final del primer tiempo. Triunfo histórico de los albos, que pasan a las semifinales. 

  • 25/09/2025

    17:51

    45' Nuevo remate de Medina causa peligro 

    Jeison Medina se crece, luego de su gol. Un cabezazo suyo pasó cerca del arco de Rafael. 

  • 25/09/2025

    17:44

    40' GOOOOOOOOL de Liga de Quito 

    Jeison Medina, en un contragolpe feroz, pone el 1-0 ante Sao Paulo. Se incrementa la ventaja en el marcador de la serie global 

  • 25/09/2025

    17:37

    33' Arboleda pide penal en el área de Liga 

    Robert Arboleda protesta por un supuesto penal en el área de los albos. El árbitro Jesús Valenzuela dice que no hubo nada 

  • 25/09/2025

    17:24

    19' Luciano define mal y se salvan los albos 

    Luciano entró por el centro del área, pero definió alto: Sao Paulo propone y los universitarios esperan atrás. 

  • 25/09/2025

    17:17

    13' Cornejo, el primer amonestado del juego

    Fernando Cornejo recibió la primera amarilla del cotejo. El chileno de Liga se barrió de forma imprudente. 

  • 25/09/2025

    17:14

    9' Doble entrada peligrosa de los brasileños

    Rigoni metió miedo en el arco de Gonzalo Valle. Dos remates que generaron zozobra. Se salvó Liga de Quito. 

  • 25/09/2025

    17:06

    3' Sao Paulo va desde el inicio a buscar a Liga

    El cuadro paulista hace lo esperable: presionar desde los primeros minutos al rival para acortar la diferencia. 

  • 25/09/2025

    17:00

    Los equipos están en la cancha y se viene el juego

    Sao Paulo y Liga buscan el cupo a la semifinal. Alexis Herrera es el árbitro central del compromiso. 

Este es el once de Sao Paulo:

