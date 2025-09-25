EN VIVO: Sao Paulo vs. Liga de Quito se enfrentan por la vuelta de los cuartos de Libertadores
Siga el minuto a minuto del decisivo partido. Los albos visitan el estadio Morumbí, con la consigna de clasificarse a la semifinal de la Copa.
Jeison Medina (izquierda) presiona a Alan Franco, de Sao Paulo, en el partido jugado el 25 de septiembre del 2025.
AFP
Actualizada:
25 sep 2025 - 17:55
Sao Paulo choca con Liga de Quito, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El cuadro paulista perdió 2-0, en el juego de ida disputado el jueves 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz.
25/09/2025
17:55
45+4 Final del primer tiempo en el Morumbí
Liga derrota 1-0 a Sao Paulo, al final del primer tiempo. Triunfo histórico de los albos, que pasan a las semifinales.
25/09/2025
17:51
45' Nuevo remate de Medina causa peligro
Jeison Medina se crece, luego de su gol. Un cabezazo suyo pasó cerca del arco de Rafael.
25/09/2025
17:44
40' GOOOOOOOOL de Liga de Quito
Jeison Medina, en un contragolpe feroz, pone el 1-0 ante Sao Paulo. Se incrementa la ventaja en el marcador de la serie global
25/09/2025
17:37
33' Arboleda pide penal en el área de Liga
Robert Arboleda protesta por un supuesto penal en el área de los albos. El árbitro Jesús Valenzuela dice que no hubo nada
25/09/2025
17:24
19' Luciano define mal y se salvan los albos
Luciano entró por el centro del área, pero definió alto: Sao Paulo propone y los universitarios esperan atrás.
25/09/2025
17:17
13' Cornejo, el primer amonestado del juego
Fernando Cornejo recibió la primera amarilla del cotejo. El chileno de Liga se barrió de forma imprudente.
25/09/2025
17:14
9' Doble entrada peligrosa de los brasileños
Rigoni metió miedo en el arco de Gonzalo Valle. Dos remates que generaron zozobra. Se salvó Liga de Quito.
25/09/2025
17:06
3' Sao Paulo va desde el inicio a buscar a Liga
El cuadro paulista hace lo esperable: presionar desde los primeros minutos al rival para acortar la diferencia.
25/09/2025
17:00
Los equipos están en la cancha y se viene el juego
Sao Paulo y Liga buscan el cupo a la semifinal. Alexis Herrera es el árbitro central del compromiso.
Este es el once de Sao Paulo:
