EN VIVO : Aucas y Emelec se enfrentan por la Fecha 2 del segundo hexagonal de LigaPro

El Gonzalo Pozo Ripalda es escenario del partido entre Aucas y Emelec.

Aucas se enfrentará a Emelec por la fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro. El partido se disputa este domingo 19 de octubre del 2025 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

En este encuentro se estrenará Juan Pablo Buch como entrenador del equipo ‘oriental’. Actualmente, Aucas se ubica en la cuarta posición del hexagonal con 41 puntos, mientras que el ‘Bombillo’ se ubica segundo en la tabla con 45 unidades.

Minuto a minuto

Arranca el partido Aucas y Emelec se miden en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Ambos buscan sumar para llevarse el cupo a la Copa Sudamericana.

Alineación de Aucas