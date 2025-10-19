EN VIVO : Aucas y Emelec se enfrentan por la Fecha 2 del segundo hexagonal de LigaPro
Aucas se enfrenta a Emelec por el cupo a Copa Sudamericana. El cotejo se disputa este domingo en la 'Caldera del Sur' en Quito.
El Gonzalo Pozo Ripalda es escenario del partido entre Aucas y Emelec.
API
Compartir
Actualizada:
19 oct 2025 - 15:46
Aucas se enfrentará a Emelec por la fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro. El partido se disputa este domingo 19 de octubre del 2025 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.
En este encuentro se estrenará Juan Pablo Buch como entrenador del equipo ‘oriental’. Actualmente, Aucas se ubica en la cuarta posición del hexagonal con 41 puntos, mientras que el ‘Bombillo’ se ubica segundo en la tabla con 45 unidades.
Minuto a minuto
19/10/2025
15:30
Arranca el partido
Aucas y Emelec se miden en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Ambos buscan sumar para llevarse el cupo a la Copa Sudamericana.
19/10/2025
14:32
Alineación de Aucas
19/10/2025
14:30
Alineación de Emelec
Compartir