Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
LigaPro

EN VIVO : Aucas y Emelec se enfrentan por la Fecha 2 del segundo hexagonal de LigaPro

Aucas se enfrenta a Emelec por el cupo a Copa Sudamericana. El cotejo se disputa este domingo en la 'Caldera del Sur' en Quito. 

El Gonzalo Pozo Ripalda es escenario del partido entre Aucas y Emelec.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

19 oct 2025 - 15:46

Unirse a Whatsapp

Aucas se enfrentará a Emelec por la fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro. El partido se disputa este domingo 19 de octubre del 2025 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. 

En este encuentro se estrenará Juan Pablo Buch como entrenador del equipo ‘oriental’. Actualmente, Aucas se ubica en la cuarta posición del hexagonal con 41 puntos, mientras que el ‘Bombillo’ se ubica segundo en la tabla con 45 unidades.

Minuto a minuto

  • 19/10/2025

    15:30

    Arranca el partido

    Aucas y Emelec se miden en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Ambos buscan sumar para llevarse el cupo a la Copa Sudamericana.     

  • 19/10/2025

    14:32

    Alineación de Aucas

  • 19/10/2025

    14:30

    Alineación de Emelec

Te puede interesar