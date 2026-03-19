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Técnico Universitario se impone ante el Aucas en Chillogallo por la fecha 5 de la LigaPro

Con el triunfo los ambateños sumaron ocho puntos en la tabla y se ubican en la cuarta posición.

19 de marzo del 2026 Encuentro entre Aucas vs Técnico fecha #6 por LigaEcuabet en el estadio Gonzalo Pozo.

API/HENRY LAPO

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

19 mar 2026 - 16:12

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El Técnico Universitario se quedó con los tres puntos en su visita al Aucas en el sur de Quito este jueves 19 de marzo del 2026.

El gol en solitario del partido llegó en los pies Mateo Castaño, tras aprovechar un error defensivo y definir con precisión en la portería de local.

Las escuadras se enfrentaron por la fecha cinco de la LigaPro. Con el triunfo los ambateños sumaron ocho puntos en la tabla y se ubican en la cuarta posición.

Aucas intentó descontar el resultado adverso hasta el final, pero no encontró los caminos y aún en la quinta fecha sigue sin conocer la victoria.

Por su parte, el Aucas se queda en el puesto 12, con tres unidades.

Tabla de posiciones

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Tabla de posiciones LigaPro, fecha 5LigaPro

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