Barcelona confirmó la fecha para la Noche Amarilla del 2026 y se preparan sorpresas

En un video difundido por el streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como La Cobra, Barcelona anunció la fecha de la promocionada Noche Amarilla para la temporada 2026. Según el anuncio oficial, la fiesta de los toreros está prevista para el sábado 31 de enero del 2026.

La Noche Amarilla 2026 será el próximo 31 de enero. En el tradicional evento, Barcelona SC presenta al plantel que tendrá para la nueva temporada. Aunque en el video no se dan detalles de qué equipo será el rival torero, ni tampoco si habrá un invitado especial ni luces sobre los artistas que serán parte del evento.

El anuncio de la presentación del equipo 2026 se hizo en medio de dudas e incertidumbre sobre el plantel. Jugadores que estuvieron en la temporada 2025 se fueron del equipo como Felipe Caicedo, Octavio Rivero, entre otros, anticiparon su deseo de no volver al club.