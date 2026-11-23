Miguel Montalvo, en una conferencia de prensa, como presidente de Barcelona.

El Directorio de Barcelona Sporting Club resolvió este lunes 23 de noviembre de 2026, durante una sesión extraordinaria, convocar a elecciones anticipadas para renovar a las autoridades de la institución.

La medida pone fin de manera prematura al período dirigencial 2024–2028 y responde a la necesidad urgente de restablecer la gobernabilidad y el respaldo jurídico del equipo más popular del fútbol ecuatoriano.

Según la resolución oficial, la Primera Asamblea General de Elecciones se llevará a cabo el próximo sábado 26 de diciembre de 2026, a partir de las 08:30. La jornada democrática tendrá lugar en las instalaciones del Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, donde los socios habilitados deberán acudir a las urnas para elegir a la nueva directiva.

El principal detonante para el adelanto de los comicios fue la imposibilidad de inscribir formalmente a Miguel Montalvo como presidente del club ante el Viceministerio del Deporte (Ministerio de Educación, Deporte y Cultura).

Esta traba administrativa dejó a la institución sin un representante legal debidamente reconocido por los organismos estatales, complicando la gestión operativa y financiera del equipo.

La actual crisis dirigencial tiene su origen en agosto de 2026, cuando Antonio Álvarez —quien había sido electo en mayo de 2024— presentó su renuncia al cargo. Tras su salida, Montalvo asumió la presidencia el 5 de agosto con la intención inicial de completar el calendario deportivo y administrativo del año sin convocar a votaciones.

Sin embargo, el bloqueo en el registro ministerial obligó a la cúpula amarilla a cambiar de postura y priorizar la estabilidad institucional por encima de la continuidad del mandato vigente.

Con este paso, el Directorio busca evitar futuras sanciones administrativas o vacíos de poder que afecten la planificación deportiva de cara a la temporada 2027.

En las próximas horas, el Directorio notificará formalmente al Tribunal Electoral de Barcelona SC para que active el cronograma oficial del proceso. Dicho organismo será el encargado de publicar el padrón electoral definitivo, abrir el plazo para la inscripción de listas y garantizar la transparencia de los comicios decembrinos.