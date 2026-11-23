La selección ecuatoriana Sub-17 afrontará un importante desafío en el Mundial de Qatar 2026. Este miércoles 25 de noviembre se enfrentará a Corea del Sur por la tercera y última fecha del Grupo B, en un compromiso que definirá las posiciones de ambas selecciones antes de los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará desde las 07:30 (hora de Ecuador) en el complejo deportivo Aspire Zone, en Al Rayyan. El partido será transmitido en vivo por Teleamazonas en señal abierta. También lo podrá ver en YouTube y TikTok.

Quienes estén fuera de país podrán disfrutar del relato de Alfonso Laso, 'La Voz de La Tri', a través de YouTube.

La Mini Tri, dirigida por Gonzalo Ferrea, llega a este compromiso con cuatro puntos. En su debut consiguió una victoria por 1-0 frente a Nueva Caledonia, con anotación de Jhon Guerrero. Posteriormente, empató 0-0 ante Uganda en un partido en el que tuvo dificultades para encontrar espacios y generar ocasiones claras de gol.

Por su parte, Corea del Sur llega como líder del grupo y con una campaña contundente. La selección asiática venció 3-0 a Uganda en su estreno y goleó 6-0 a Nueva Caledonia en la segunda jornada. Con seis puntos y nueve goles a favor, ya aseguró su presencia en la siguiente ronda.

En el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 participan 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Clasifican a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.