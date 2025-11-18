Michael Morales escala a la tercera posición en la división de los pesos wélter de la UFC

La mañana de este martes 18 de noviembre la UFC actualizó los rankings de varias categorías, entre ellas la del peso wélter, en la que se encuentra el ecuatoriano Michael Morales. El tricolor avanzó cinco posiciones y ahora es el número tres del mundo. Esto se da tras su victoria por TKO ante el estadounidense Sean Brady.

Morales se encuentra por detrás del campeón Islam Makhachev, que capturó el oro la misma noche de la pelea del ecuatoriano. El primero es Jack Della Maddalena y el segundo de la división ahora es Belal Muhammad. Tras su victoria, a Michael se le abrió un mundo de oportunidades y está muy cerca de una pelea por el campeonato.

Por otro lado, su rival bajó a la séptima posición en el escalafón de la categoría. Ahora la UFC decidirá que sigue para el ecuatoriano y aunque Dana White, el presidente de la compañía, dijo que el ganador de la pelea entre Brady y Morales será el siguiente retador al campeonato, nada es seguro y en los siguientes meses se sabrá alguna novedad.

En la rueda de prensa post pelea, 'Spiderman' Morales mencionó que quiere pasar fin de año en Ecuador, descansar y después volver a los entrenamientos y ver que depara de su prometedor futuro en la UFC.