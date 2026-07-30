El apretado calendario de Liga de Quito 2026: partidos en LigaPro, Copa Ecuador y Libertadores

Liga de Quito ha comenzado a levantar cabeza en la temporada 2026. Ha logrado dos triunfos claves: ante Barcelona (1-0) y goleó a Leones, por Copa Ecuador, ya con la presencia del nuevo entrenador Gustavo Álvarez.

LDU enfrenta un tramo determinante en la temporada 2026, donde deberá gestionar su plantel para mantenerse en la pelea por tres frentes distintos. El 'Rey de Copas' ecuatoriano busca sostener la regularidad futbolística en el torneo local y, al mismo tiempo, plasmar su jerarquía internacional en la Copa Libertadores, en una exigente seguidilla de partidos que pondrá a prueba su fondo de armario.

En la LigaPro Serie A, el conjunto albo se medirá en jornadas consecutivas ante rivales directos en la parte alta de la tabla como Independiente del Valle, S.D. Aucas y C.S. Emelec. La acumulación de compromisos durante agosto exige un alto rendimiento físico y táctico, ya que ceder puntos en casa podría comprometer las aspiraciones de disputar los primeros lugares del campeonato nacional.

Calendario de Partidos - Liga de Quito 2026 Calendario de Partidos - Liga de Quito Torneo Fase / Fecha Día y Hora Partido Estadio LigaPro Fecha 23 Lun 03/Ago - 19:00 Liga de Quito vs. Delfín S.C. Rodrigo Paz Delgado LigaPro Fecha 24 Vie 07/Ago - 19:00 Liga de Quito vs. Independiente del Valle Rodrigo Paz Delgado Libertadores Octavos (Ida) Jue 13/Ago - 17:00 Mirassol FC vs. Liga de Quito José Maria de Campos Maia LigaPro Fecha 25 Dom 16/Ago - 15:00 S.D. Aucas vs. Liga de Quito Gonzalo Pozo Ripalda Libertadores Octavos (Vuelta) Jue 20/Ago - 17:00 Liga de Quito vs. Mirassol FC Rodrigo Paz Delgado LigaPro Fecha 26 Dom 23/Ago - 15:00 Liga de Quito vs. C.S. Emelec Rodrigo Paz Delgado LigaPro Fecha 27 Dom 30/Ago - 15:00 Guayaquil City vs. Liga de Quito Christian Benítez LigaPro Fecha 28 Mié 02/Sep - 15:00 Liga de Quito vs. Mushuc Runa Rodrigo Paz Delgado LigaPro Fecha 29 Dom 06/Sep - 22:00 Técnico Universitario vs. Liga de Quito Bellavista LigaPro Fecha 30 Dom 13/Sep - 22:00 Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca Rodrigo Paz Delgado Copa Ecuador Cuartos de Final Por confirmar Liga de Quito vs. Rival por definir Por confirmar

El desafío continental alcanza su punto máximo con la disputa de los octavos de final de la Conmebol Libertadores frente al Mirassol FC de Brasil. La serie arrancará en territorio brasileño el 13 de agosto y se definirá el 20 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde la fortaleza como local en la altitud de Quito será un factor clave para asegurar el boleto a la siguiente ronda.

En el plano de la Copa Ecuador, Liga de Quito mantiene un ritmo arrollador tras conseguir una contundente victoria de 6-0 frente a Leones del Norte en los octavos de final. El torneo de eliminación directa se presenta como una vía concreta para sumar un nuevo título a las vitrinas de la institución, a la espera de la confirmación de las fechas para las etapas decisivas.

La planificación del cuerpo técnico será fundamental para dosificar las cargas de los jugadores titulares y dar rotación al equipo sin perder la identidad de juego. Mantener la concentración en cada torneo permitirá a Liga de Quito afrontar con garantías este exigente calendario y pelear por el protagonismo en todas las competiciones del año.