El Consejo de Presidentes de LigaPro se reunirá y definirá el futuro del fútbol ecuatoriano

El Consejo de Presidentes de la LigaPro se reúne en Guayaquil.

Los presidentes de los clubes de la Serie A y la Serie B se reúnen este martes 29 de septiembre en un nuevo Consejo de Presidentes de la LigaPro con el objetivo de debatir y tomar decisiones sobre aspectos estructurales que marcarán el desarrollo de las próximas temporadas.

La cita en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Samborondón, en Guayaquil, reúne a dirigentes que llegan con posturas divididas sobre el rumbo económico y deportivo del balompié nacional.

El punto de mayor debate en el orden del día radica en la propuesta de modificación del sistema de campeonato para la temporada 2027. Diversas instituciones han expresado la necesidad de reestructurar el formato actual en busca de mayor competitividad, optimización de ingresos por taquilla y una mejor distribución del calendario oficial.

En la mesa de discusión hay una lista de planteamientos que van desde el ajuste de las fases de clasificación hasta el análisis del número de participantes en la primera división.

La regulación sobre el cupo de futbolistas extranjeros vuelve a situarse en el centro de la polémica. Tras temporadas bajo la normativa que permite inscribir hasta ocho jugadores foráneos por plantilla, varios dirigentes proponen reducir dicha cuota para promover la proyección de juveniles formados en las canteras locales.

El debate contrapone la exigencia deportiva de los clubes que disputan torneos internacionales frente a la necesidad de proteger el talento nacional y mantener presupuestos sostenibles.

La gestión y distribución de los derechos de transmisión audiovisual constituye otro eje prioritario de la agenda. El Consejo analiza el estado de los cobros, los convenios vigentes con las plataformas de transmisión y las estrategias comerciales para asegurar el flujo financiero hacia los clubes.

En el ámbito normativo e institucional, la cita incluye la revisión del Convenio de Cesión de Atribuciones y Competencias suscrito entre la LigaPro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Los presidentes examinan el marco de gobernanza vigente, evaluando la autonomía organizativa en el control económico, la gestión arbitral y la disciplina deportiva, con el fin de ratificar o ajustar las delegaciones operativas entre ambas entidades.

La salud económica del organismo conforma el bloque administrativo del orden del día. La directiva de la LigaPro presenta la convalidación de la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso, además de proyectar los techos de gasto e ingresos para los siguientes periodos.

El control económico estricto sobre las masas salariales de los equipos se mantiene como una herramienta fiscalizadora para evitar el sobreendeudamiento y sancionar eventuales incumplimientos de Fair Play Financiero.

La jornada concluirá con la votación de las resoluciones definitivas y la presentación formal de los informes de gestión directiva. Las resoluciones adoptadas en Samborondón no solo fijarán la hoja de ruta organizativa de la LigaPro, sino que establecerán las bases reglamentarias y económicas sobre las cuales competirán los clubes ecuatorianos en los torneos venideros.