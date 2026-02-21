Universidad Católica se presentó en el estadio Rodrigo Paz ante un Notario y sin Emelec en cancha

Quito 21 de febrero del 2026. Universidad Católica recibe a Emelec por la primera fecha del campeonato nacional de fútbol Liga Ecuabet en el estadio Rodrigo Paz Delgado.API / DANIEL MOLINEROS

Los jugadores de Universidad Católica se presentaron este sábado 21 de febrero del 2026 pasadas las 17:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El plantel llegó al estadio a cumplir con el primer partido que marca el calendario del campeonato nacional LigaPro 2026.

El arranque del año fue con polémica. Dos días antes del inicio del torneo, la LigaPro anunció que se reprogramaba el partido ante Emelec por un tema de seguridad. Esto generó molestias de los dirigentes camarattas que no se convencieron del argumento presentado por Miguel Ángel Loor.

Horas antes del partido, Católica emitió un comunicado informando que el plantel y el cuerpo técnico saldrán al estadio acompañado de un Notario Público para dejar en evidencia que el equipo cumplió con lo que manda el reglamento.

Fred Larreátegui, de AFNA, aclaró que desde la organización del partido se contaba con todos los permisos de seguridad y lamentó que no se haya manejado con claridad los motivos de la suspensión.

Los jugadores de Católica salieron a la cancha del estadio y presentaron su cédula ante un Notario. El Presidente del club camaratta, Pablo Ortiz, aclaró que el club peleará porque se respete el reglamento y dijo que se llevará el debate a otras instancias defendiendo los intereses del equipo.