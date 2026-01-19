La directiva de Liga de Quito aún busca tres refuerzos para la temporada 2026
Eduardo Alvarez, directivo de LDU, admitió que se analizan tres nombres más para reforzar la plantilla del DT Thiago Nunes.
Luis Segobia en un entrenamiento de Liga de Quito
Tomado de las redes de Liga de Quito
Liga de Quito aún tiene abierto el libro de contrataciones para la temporada 2026. El director deportivo de LDU, Eduardo Álvarez, anticipó que se trabaja en la contratación de tres jugadores más para la participación en la Copa Libertadores, el Campeonato Nacional LigaPro y la Copa Ecuador.
LDU ha confirmado la contratación de cinco jugadores hasta el momento. “Llegarán tres jugadores: la prioridad será un carrilero, el reemplazo de (Lisandro) Alzugaray y estamos analizando junto a Thiago (Nunes) la tercera posición a reforzar”, manifestó Álvarez en entrevista con Machdeportes.
Hasta el momento, la 'U' ha contratado a cinco refuerzos: Alejandro Tobar, Luis Segovia, Jesús Pretell, Janner Corozo y Yerllin Quiñónez. Ellos ya tuvieron una presentación especial en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
El cuerpo técnico está analizando los nombres de los posibles refuerzos. Aunque hay varias especulaciones sobre nombres, la directiva se maneja con cautela sobre los nombres que están en negociaciones.
“Erick Mendoza nos parece un jugador interesante, pero no hemos tenido ninguna conversación ni con él ni con su agente. Es una de las posibilidades, aunque por ahora no existe nada concreto”, aclaró sobre el rumor.
