Lisandro Alzugaray se despidió de Liga de Quito entre lágrimas y reforzará al Universitario de Perú

Hubo lágrimas en el despido. Lisandro Alzugaray se despidió de Liga de Quito y fue un adiós emotivo. El volante también tomó la palabra y se mostró visiblemente emocionado con lágrimas en su rostro por su despedida. Alzugaray ya fue anunciado como refuerzo del Universitario de Perú.

“Estoy feliz porque jugué en Liga, es una despedida que me duele, pero tocaba”, expresó el ahora exjugador albo. El argentino agradeció al presidente, Isaac álvarez, al cuerpo técnico y a los empleados del club.

Alzugaray llegó a Liga de Quito en diciembre de 2022 y en su pado por el equipo ganó cuatro títulos: dos LigaPro, una Copa Sudamericana y una Supercopa de Ecuador. “Gracias por todo”, concluyó el capitán, cerrando una etapa inolvidable con la camiseta alba.

Al finalizar la rueda de prensa, los compañeros del jugador conocido como 'La Licha' se acercaron al argentino para despedirse, en una emotiva escena.