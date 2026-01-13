Emelec en apuros dirigenciales por acción legal que se tramita en el Viceministerio del deporte

Emelec está con problemas dirigenciales antes del inicio del campeonato 2026. El Directorio de Jorge Guzmán envió una carta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para solicitar que intervenga en la investigación que lleva adelante el Viceministro de Deportes, Roberto Ibáñez.

Hay una nueva pugna en escena. Carlos Javier Puga Barros, exdirectivo eléctrico, presentó una solicitud alegando posibles inconsistencias en el registro del directorio. Con ese antecedente, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, a través del viceministro del Deporte.

Esta Cartera de Estado abrió un proceso administrativo de revisión de oficio, basado en el Código Orgánico Administrativo (COA), para verificar la validez del acto administrativo que registró al directorio.

De acuerdo al proceso establecido, en el caso de que se pruebe que hubo inconsistencias en el registro de la directiva presidida por Guzmán, de inmediato se notificará a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que dicha entidad asigne un interventor para el club. Esto ha generado preocupación en el entorno del equipo eléctrico.

“Nos convocan a una audiencia para analizar una inscripción (del actual directorio) que el mismo ministerio aprobó con una serie de observaciones, que se cumplieron todas, sin excepción”, dijo Guzmán a diario El Universo de Guayaquil.

“Yo llamo a esto una emboscada, porque con esto Emelec está sufriendo por falta de créditos, los sponsors no invierten porque quieren poner un interventor. Emelec está en una crisis por factores externos”, dijo el directivo.