Emelec tiene fecha para nuevas elecciones en febrero

Emelec tendrá semanas intensas. En medio del arranque del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro y con sanciones permanentes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por deudas, el equipo azul ya tiene fecha para el proceso de elecciones.

A través de su interventor legal, el conjunto azul anunció que el próximo 21 de febrero de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para elegir a un nuevo directorio. Según los estatutos del club los candidatos deberán inscribirse hasta 15 días antes de la fecha prevista para los comicios.

Pocos minutos después de conocer el anuncio de la fecha de elecciones, José David Jiménez confirmó públicamente su candidatura para asumir la presidencia de Emelec. Según su anuncio, esta candidatura está respaldado por un grupo de empresarios y por el exfutbolista azul Cristhian Noboa.

A través de un comunicado, Jiménez aseguró que su proyecto busca recuperar la estabilidad institucional del club y devolverle el nivel que exige su historia, apostando por una gestión ordenada tanto en lo administrativo como en lo deportivo.

"Desde hace varias semanas, junto a Cristhian Noboa y un grupo de empresarios comprometidos, hemos trabajado de forma estructural en un proyecto para recuperar la estabilidad institucional y devolverle a nuestro equipo el nivel que su historia demanda", dice el comunicado.

"Hoy confirmamos oficialmente nuestra candidatura para dirigir al Club Sport Emelec, con la convicción de que se necesita una gestión ordenada y un rumbo definido, tanto en lo administrativo como en lo deportivo".

Según Jiménez, en Emelec deben cumplirse tres criterios innegociables "orden institucional, disciplina financiera y un proyecto deportivo alineado a la identidad y a la historia que representa nuestra camiseta".