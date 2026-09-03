'Este gol se lo dedico a mi hermano desaparecido': Cristian Benalcázar tras su primer gol en LigaPro

Cristian Benalcázar, jugador de Deportivo Cuenca, dedica su primer gol en Liga Pro a su hermano desaparecido.

Cristian Benalcázar, jugador de 25 años y oriundo de Ibarra, marcó su primer gol en Liga Pro. Su anotación llegó al minuto 78, del partido ante Guayaquil City, por la fecha 18 del Campeonato Nacional, jugado la noche del miércoles 2 de septiembre de 2026.

El jugador aprovecho que el esférico se encontraba a unos 30 metros del arco del rival y desde fuera del área disparó un remate potente que terminó en gol para poner en ventaja al Cuenca.

Con este triunfo ante la escuadra citadina, el equipo morlaco rompió una racha de 30 días sin victorias. A pesar de haberse acreditado el triunfo, el equipo sigue en la posición 12 de la tabla y se encuentra en la lista de clubes que jugarán la ronda del descenso.

Celebración Benalcázar junto a otros jugadores de Deportivo Cuenca. API Cristian Benalcázar celebra su primer gol en Liga Pro. API

Para la fecha 19, que se jugará en horario unificado, Deportivo Cuenca volverá a ser local y recibirá a Libertad de Loja, el domingo 6 de septiembre, a las 19:00.

El equipo morlaco se ve en la obligación de ganar para buscar su permanencia en la Serie A y también para conseguir un cupo en el cuadrangular que otorgará dos cupos para Copa Sudamericana de 2027.

Un gol con dedicatoria emotiva

Benalcázar llegó a Deportivo Cuenca en agosto de 2026 procedente de Imbabura SC. La noche del miércoles marcó su primer gol en LigaPro y se lo dedico a su hermano Jefferson David Benalcázar Folleco, quien se encuentra desaparecido desde hace cuatro años y nueve meses.

El jugador acudió a la rueda de prensa posterior al encuentro junto a Daniel Néculman, director técnico del plantel.

En sus palabras agradeció a Dios por las oportunidades brindadas, seguido declaró: “Este gol se lo dedico a mi familia y, en especial, a un hermano que tengo desaparecido”.

En medio de lágrimas recordó que su hermano fue motor principal en el desarrollo de su carrera. “Siempre me alentó, siempre confiaba en mí y me decía que voy a llegar muy lejos”. Además, indicó que el gol también iba dedicado a sus dos sobrinos, hijos de su hermano.