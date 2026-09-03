Universidad Católica empata 1-1 con Aucas en el Olímpico Atahualpa por la fecha 18 de la LigaPro 

Jugadores calientan en el estadio Olímpico Atahualpa previo al partido Universidad Católica vs. Aucas.

La LigaPro continuó este jueves 3 de septiembre con el encuentro entre Universidad Católica y Sociedad Deportiva Aucas, desde las 14:00.

El estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito, será testigo de este encuentro por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

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La Universidad Católica se puso en ventaja en el minuto 51, con una anotación por la vía del penal que ejecutó con precisión, José Fajardo.

El gol le dio mayor ritmo al partido que con llegadas de Aucas en busca del empate.

18 minutos después, en el minuto 69, Michael Carcelén aprovecho un error defensivo de John Chancellor y mandó el balón al fondo de las redes para concretar el 1-1.

El próximo domingo Delfín vs. Católica y Aucas recibe a Barcelona en la Caldera del Sur.