Futbolistas de Emelec asistieron al estadio Capwell durante las elecciones presidenciales

Los futbolistas de Emelec asistieron al estadio Capwell este sábado 21 de febrero del 2026 durante las elecciones presidenciales del 'Bombillo'. Miller Bolaños, Jaime Ayoví, Luis Fernando León y Pedro Ortiz estuvieron en la cancha del estadio y compartieron con los candidatos de la única lista participante.

Los jugadores hicieron un recorrido y también se tomaron fotos con algunos de los socios que llegaron a participar en las elecciones. Sin embargo, la presencia de los jugadores de Emelec generó cuestionamientos porque según la LigaPro hubo alertas de seguridad por parte de las autoridades y que obligaron a suspender el partido ante Universidad Católica, por la primera fecha del campeonato.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, detalló que hubo alertas de seguridad y que se decidió reprogramar el partido ante Católica para garantizar la seguridad de los jugadores eléctricos. No obstante, esto no convenció a los directivos de Católica y hay una polémica en el inicio del campeonato nacional.