Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
LigaPro

Futbolistas de Emelec asistieron al estadio Capwell durante las elecciones presidenciales

LigaPro argumentó la suspensión del partido entre Emelec y Católica por seguridad. Los futbolistas azules fueron a las elecciones.

Jugadores de Emelec en el estadio Capwell

Tomado de @soniiperez_

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

21 feb 2026 - 16:31

Unirse a Whatsapp

Los futbolistas de Emelec asistieron al estadio Capwell este sábado 21 de febrero del 2026 durante las elecciones presidenciales del 'Bombillo'. Miller Bolaños, Jaime Ayoví, Luis Fernando León y Pedro Ortiz estuvieron en la cancha del estadio y compartieron con los candidatos de la única lista participante.  

Los jugadores hicieron un recorrido y también se tomaron fotos con algunos de los socios que llegaron a participar en las elecciones. Sin embargo, la presencia de los jugadores de Emelec generó cuestionamientos porque según la LigaPro hubo alertas de seguridad por parte de las autoridades y que obligaron a suspender el partido ante Universidad Católica, por la primera fecha del campeonato. 

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, detalló que hubo alertas de seguridad y que se decidió reprogramar el partido ante Católica para garantizar la seguridad de los jugadores eléctricos. No obstante, esto no convenció a los directivos de Católica y hay una polémica en el inicio del campeonato nacional.  

Te puede interesar