José David Jiménez es el nuevo presidente de Emelec; LigaPro anticipa su felicitación

Emelec realiza elecciones y ya tiene nuevo presidente. José David Jiménez recibió la felicitación como nuevo representantes del Bombillo, tras presentarse como candidato único en el proceso electoral realizado este sábado 21 de febrero del 2026. Cristhian Noboa es parte de la lista de la nueva directiva. El ex volante eléctrico será encargado de la Comisión de Fútbol de los azules.

La LigaPro emitió sus felicitaciones a Jiménez, que a falta de que solo se proclamen resultados de los sufragantes, es el nuevo titular eléctrico en reemplazo de Jorge Guzmán Mancilla.

Con la designación oficial tras las elecciones, Jiménez asume la conducción de la institución en un momento clave, marcado por desafíos deportivos y administrativos. Al no existir una lista opositora, su nombramiento se dio en el marco de lo establecido por el reglamento interno del club.

Ahora, el nuevo presidente tendrá la responsabilidad de liderar la reestructuración institucional y deportiva, en busca de estabilidad y resultados para el conjunto eléctrico en la presente temporada.

Una de las primeras tareas del presidente será lograr la habilitación de todo el plantel para el innicio del Campeonato Nacional. Los azules no jugarán en la primera fecha del torneo. Esto por decisión de la LigaPro que argumentó la reprogramación del juego ante la Universidad Católica por temas de seguridad.