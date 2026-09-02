Barcelona SC vs. Independiente del Valle: el debut del 'Kitu' Díaz y con la sanción del Monumental 

Barcelona SC e Independiente del Valle protagonizarán el duelo más atractivo de la jornada en la LigaPro. El conjunto torero saltará al campo de juego con la obligación de sumar tres puntos decisivos que le permitan consolidarse en la zona alta de la tabla y asegurar su clasificación al hexagonal final, mientras que el cuadro de Sangolquí busca afianzarse en el liderato del torneo.

El encuentro se disputará a partir de las 19:00 (hora de Ecuador) en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil este miércoles 2 de septiembre. Para Barcelona es fundamental una victoria que lo afiance en la zona de clasificación.

Una de las principales particularidades de este enfrentamiento será la ausencia de hinchada en las gradas. Barcelona SC deberá cumplir su segundo partido de sanción a puertas cerradas debido a los incidentes registrados en compromisos anteriores, por lo que el escenario deportivo no contará con la presencia de la afición canaria.

En el plano estrictamente deportivo, la gran novedad para la escuadra local es el esperado debut de Damián 'Kitu' Díaz en esta nueva etapa con el club. El volante ofensivo asume el liderazgo del mediocampo amarillo con la misión de generar juego y destrabar la férrea estructura defensiva que caracteriza al rival.

Por su parte, Independiente del Valle llega a Guayaquil con su plantilla estelar completa y un rendimiento colectivo sólido. El cuadro del Valle apunta a imponer su estilo de posesión y dinámica para llevarse un triunfo que lo mantenga firme en sus aspiraciones de conquistar la fase inicial del campeonato ecuatoriano.