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EN VIVO | Guayaquil City vs. Emelec por la fecha 24 del Campeonato Nacional

Guayaquil City recibe a el equipo eléctrico en busca de los tres puntos. Mira el partido en vivo en Teleamazonas.

Guayaquil City recibe a Emelec en el estadio Christian Benítez.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

09 ago 2026 - 19:03

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Guayaquil City y Emelec se enfrentan la noche de este domingo 9 de agosto de 2026 en el estadio Christian Benítez, en el Puerto Principal. El partido es válido por la fecha 24 de la LigaPro. 

Mira el partido en vivo, en señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com. 

Alineaciones: 

Emelec define a su once oficial para enfrentar a Guayaquil City. 

Guayaquil City confirma su alineación para el partido ante Emelec. 

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