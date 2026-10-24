EN VIVO: Liga de Quito vs. Macará se juegan puntos clave en el hexagonal de la LigaPro
Liga de Quito recibe a Macará este sábado 24 de octubre de 2026, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la cuarta fecha del primer hexagonal de la LigaPro.
Los albos buscan reducir la distancia con el equipo ambateño, que ocupa el segundo lugar de la tabla.
API
Compartir
Actualizado:
24 oct 2026 - 16:51
Liga de Quito y Macará se enfrentan desde las 16:30 en Quito, en un partido importante para sus aspiraciones en la parte alta de la clasificación.
El equipo albo, ubicado en el tercer puesto, necesita una victoria en casa para acercarse a su rival y mantener sus opciones en esta etapa del campeonato.
Los dirigidos por Gustavo Álvarez en Liga de Quito afrontan el encuentro con una diferencia de siete puntos respecto a Macará.
Sumar los tres puntos ante su hinchada les permitiría acortar esa distancia y presionar a los equipos que están por encima en la tabla.
Macará defiende su ventaja en la tabla
Macará llega como segundo del primer hexagonal y buscará mantener la ventaja sobre Liga de Quito.
Un triunfo como visitante le permitiría fortalecer su posición en la clasificación y dar un paso importante en sus aspiraciones dentro de esta fase de la LigaPro.
El encuentro corresponde a la cuarta fecha del primer hexagonal, una etapa en la que cada resultado puede influir en la disputa de los primeros lugares.
Compartir