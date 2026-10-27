Semifinales de la Copa Ecuador 2026: un boleto a Libertadores, en juego

Quito y Manta se convierten en el epicentro del fútbol. Tras una apasionante ronda de cuartos de final, la Copa Ecuador 2026 entra en su fase decisiva con cuatro clubes de la Serie A en pugna por el título y el cupo a la Copa Libertadores 2027.

Liga de Quito, Universidad Católica, Independiente del Valle y Delfín SC medirán sus fuerzas en intensas series de ida y vuelta que definirán a los dos finalistas del torneo.

El primer choque de ida tendrá como escenario el puerto manabita. Delfín SC recibirá a Independiente del Valle en el Estadio Jocay de Manta, en un duelo donde los locales buscarán golpear primero sacando ventaja de su localía y del clima característico de la costa.

Sin embargo, el conjunto del Valle llega con la solidez táctica que lo caracteriza en torneos de eliminación directa, respaldado por un proceso deportivo consolidado que apunta a conquistar una nueva corona en su palmarés.

En la otra llave, la capital vivirá un enfrentamiento de alto voltaje. Universidad Católica se medirá ante Liga de Quito en un duelo entre planteles que se conocen a la perfección dentro del balompié capitalino. LDU tiene esta ventana para tratar de buscar el cupo, pero muy lejos de la posibilidad del boleto a la fase de grupos.

La vuelta promete noventa minutos de máxima tensión en Quito. Con los encuentros definitivos programados en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y nuevamente en el reducto de Sangolquí, los equipos locales buscarán cerrar la clasificación ante su público. La gestión del cansancio físico, la rotación de plantilla y la contundencia en las áreas rivales serán factores determinantes para controlar los tiempos del partido y asegurar el boleto a la instancia consagratoria.

El reglamento del torneo añade una dosis extra de dramatismo a cada encuentro. De acuerdo con la normativa vigente, en caso de empate en el marcador global al término de los 180 minutos reglamentarios, la serie se definirá directamente mediante cobros desde el punto penal.

Más allá del trofeo, la gloria deportiva viene acompañada de un valioso premio internacional. El campeón de la Copa Ecuador 2026 obtendrá un cupo directo a la CONMEBOL Libertadores 2027, un incentivo económico y deportivo de primer nivel que eleva la exigencia para las cuatro instituciones en contienda.