Partidos de la LigaPro que se jugarán este lunes 27 de julio y dónde ver

La Fecha 22 de la LigaPro 2026 concluye este lunes 27 de julio con tres compromisos que pueden generar movimientos importantes en la tabla de posiciones. La jornada arrancará con el duelo entre Mushuc Runa y Libertad (14:00), continuará con Guayaquil City frente a Universidad Católica (16:30) y finalizará con Deportivo Cuenca ante Emelec (19:00).

En Riobamba, Mushuc Runa buscará hacerse fuerte como local para sumar puntos valiosos frente a Libertad, equipo que llega motivado por la victoria ante Delfín en la fecha anterior y con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Ambos clubes necesitan un resultado positivo para fortalecer sus aspiraciones en la segunda etapa.

El partido más esperado de la jornada será el que protagonizarán Guayaquil City y Universidad Católica, desde las 16:30, en el estadio Christian Benítez. El conjunto guayaquileño intentará volver al triunfo ante una "Chatoleí" que viene motivada luego de imponerse a Barcelona SC en la fecha pasada. Este compromiso será transmitido en vivo por Teleamazonas.

LigaPro 2026 Programación - Lunes 27 de julio Hora Partido 14:00 Mushuc Runa vs. Libertad 16:30 Guayaquil City vs. Universidad Católica EN VIVO | TELEAMAZONAS 19:00 Deportivo Cuenca vs. Emelec Fecha 22 · LigaPro 2026

Guayaquil City vs. Universidad Católica se transmite EN VIVO por Teleamazonas.

La fecha se cerrará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar con el enfrentamiento entre Deportivo Cuenca y Emelec. El cuadro morlaco intentará aprovechar su condición de local para seguir escalando posiciones, mientras que el conjunto eléctrico buscará recuperarse y mantenerse en la lucha por acercarse a los primeros puestos del torneo.