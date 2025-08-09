Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
LigaPro

IDV empata con el Manta y desaprovecha la oportunidad de alejarse en la tabla

Independiente del Valle y Manta dividieron los puntos en la Fecha 24 del Campeonato Nacional. 

Manta recibe a Independiente del Valle, en un partido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional. 9 de agosto del 2025

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

09 ago 2025 - 21:39

Independiente del Valle empató sin goles ante Manta, la noche de este sábado 9 de agosto del 2025. El partido de la Fecha 24 del Campeonato Nacional se jugó en el estadio Jocay de Manta. 

Los 'Rayados del Valle' perdieron la oportunidad de ampliar su ventaja en el liderato de la tabla luego que Liga de Quito cayera 1-0 ante Aucas. 

En tanto que, el equipo dirigido por Efrén Mera sumó un punto importante en su lucha por alejarse del descenso. Con este resultado Manta contabiliza 24 puntos y se ubica en el puesto 13 de la tabla. 

Independiente del Valle, por su parte, se mantiene como líder del Campeonato con 50 puntos, siente más que los Albos que ocupan el segundo lugar. 

En la siguiente fecha Independiente del Valle recibirá a Orense en Sangolquí y Manta visitará a Liga de Quito. 

