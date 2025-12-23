El plan de Liga de Quito para el 2026: vender jugadores, reforzarse y pelear por la Copa

Bryam Ramírez (derecha), de Liga de Quito, lucha por el balón con Mauro Díaz de Universidad Católica.

El 2025 tuvo un sabor agridulce para Liga Deportiva Universitaria. Inicialmente, el objetivo central era ganar el tricampeonato ecuatoriano. Luego, la buena campaña en Copa Libertadores los ilusionó, hasta el duro revés de la semifinal ante Palmeiras. El premio consuelo fue clasificarse a la fase de grupos de la Copa, tras quedar segundo en el torneo ecuatoriano.

Hubo dos momentos de dolor para los azucenas: la caída 4-0 ante Palmeiras, en la semifinal de vuelta de Libertadores y su posterior eliminación. Y la reciente caída en la final de la Copa Ecuador, ante Universidad Católica.

Sin embargo, en el club intentan dejar a un lado los traspiés del 2025. La directiva piensa en el 2026, en donde el principal reto será ser competitivos en la Copa Libertadores. Los albos formarán parte de la fase de grupos y aseguraron USD 3 millones. Cada victoria en la fase le significará USD 330 000 adicionales.

Tiago Nunes se queda al frente del equipo. El entrenador brasileño llegó a mediados de la temporada y será el encargado de comandar el barco albo y de proporcionar los nombres de los nuevos refuerzos.

Tiago Nunes (derecha) conversa con Alexander Alvarado, durante el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Palmeiras, el 30 de octubre del 2025. AFP

Lo primero será determinar qué jugadores saldrán de la institución. Lautaro Pastrán no seguirá en el club, pues su préstamo terminó y la U decidió no hacer uso de la opción de compra. También se despidió del equipo, el volante Carlos Gruezo.

Se espera la salida de Bryan Ramírez, quien es pretendido por el Cincinatti, de la MLS. Hay otros clubes como Flamengo, que también buscan al jugador. Aún está pendiente una posible salida de Alexander Domínguez, del arco albo.

Los albos volverán a entrenarse el 15 de enero, cuando se iniciará la pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento de Pomasqui. La Copa Libertadores comenzará en febrero, al igual que el torneo ecuatoriano.