¿Cuántos puntos necesita IDV en el hexagonal final para lograr el Campeonato ecuatoriano?

Patrik Mercado (centro) celebra el tercer gol de Independiente del Valle sobre Barcelona, en el partido jugado el 5 de octubre del 2025.

Independiente del Valle acaricia el título del fútbol ecuatoriano. Entró al hexagonal final con una ventaja de 10 puntos sobre su escolta Barcelona y en la primera jornada de la definición por la corona, amplió la diferencia a 13 puntos, tras la goleada de 3-0, en el partido jugado el 5 de octubre del 2025.

El equipo del técnico español Javier Rabanal se benefició, además, del empate entre Liga Deportiva Universitaria y Universidad Católica (2-2). Ahora, la 'U' quedó a 15 puntos de IDV, el gran candidato para lograr su segunda corona, tras la lograda en la temporada 2021.

¿Qué necesita Independiente del Valle para ganar el título? Al hexagonal le quedan nueve jornadas, es decir 27 puntos en disputa. Actualmente, la ventaja de Independiente sobre Barcelona es de 13 puntos. Por ello, si IDV gana sus próximos cinco partidos, será campeón en la sexta jornada, el 23 de noviembre.

Independiente del Valle, que también está en las semifinales de la Copa Sudamericana, no quiere dosificar y busca la corona nacional en el menor tiempo posible. "No vamos a dosificar nada. Vamos con la moto a todo gas. Vamos a ir hasta el final a buscar la corona, con todo lo que tenemos"

El torneo se paraliza por la participación de la Tricolor en la fecha FIFA. El viernes 17 de octubre del 2025, IDV visitará a Orense, en el estadio 9 de Mayo de Machala, desde las 18:00.