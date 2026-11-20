Trofeo entregado a IDV como campeón de la LigaPro 2026.

En un ambiente cargado de fiesta, Independiente del Valle y Macará fueron premiados como campeón y vicecampeón de la LigaPro 2026, respectivamente.

El evento se desarrolló en el estado Banco de Guayaquil, en Chillojijón, este viernes 20 de noviembre de 2026.

Los reconocimientos llegaron tras el partido en el que Macará venció 1-0 a IDV. El encuentro correspondió a la fecha 7 del Campeonato Nacional Ecuatoriano.

La organización de la LigaPro colocaron las medallas primero a los árbitros, luego al equipo ambateño y después homenajearon al cuadro negriazul que consiguió su bicampeonato.

Los jugadores del equipo negriazul levantaron el trofeo y luego dieron la vuelta olímpica en su estadio. IDV suma siete títulos, convirtiéndose en el club que más veces ha quedado campeón desde el inicio de la LigaPro.

Con estos logros, tanto IDV como Macará están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.