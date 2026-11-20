Cotejo entre Independiente del Valle vs. Macará, por la fecha 7

Independiente del Valle recibió a Macará este viernes 20 de noviembre en el estadio Banco Guayaquil, en Sangolquí, por la séptima jornada del hexagonal final de la LigaPro 2026. Los ambateños sorprendieron al campeón y se llevaron el triunfo por la mínima 0-1.

El compromiso empezó a las 12:00, y enfrentó a los dos equipos que ocuparon los primeros lugares del campeonato. Macará llegó con la intensión de llevarse los últimos tres puntos en el cierre del torneo 2026.

El campeón y el vicecampeón se enfrentaron en Sangolquí

El equipo rayado llegó como campeón de la LigaPro 2026, mientras que Macará aseguró el vicecampeonato de la temporada.

El encuentro fue una oportunidad para que ambos clubes se midieran nuevamente en la cancha antes de recibir sus respectivos reconocimientos oficiales.

Gracias a un autogol de Richard Schunke al minuto 13, el Macará logró una victoria importante que ratifica su excelente campaña durante todo el torneo 2026.

Premiación de la LigaPro 2026

Una vez terminado el partido, se realiza la ceremonia de premiación. Independiente del Valle recibirá el trofeo que lo acredita como campeón.

Por su parte, el Macará será reconocido como vicecampeón del fútbol ecuatoriano.

Así, el estadio Banco Guayaquil será el escenario del cierre de la jornada deportiva y de la entrega de los premios de la temporada.