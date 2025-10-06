Así quedó la tabla de posiciones del campeonato Liga Pro jugada la primera fecha de hexagonales

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona goleó a Independiente del Valle, en la primera fecha .

Independiente del Valle goleó a Barcelona 3-0 en el estadio Monumental en la primera fecha del primer hexagonal del campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro. En cambio, Liga de Quito rescató un empate 2-2 ante la Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa.

En el tercer juego, del primer hexagonal, el Libertad venció a Orense 2-0. Con estos resultados, Independiente aumentó su ventaja de puntos en la tabla de posiciones y camina a ser campeón con anticipación.

El equipo dirigido por Javier Rabanal sumó 67 puntos en la tabla acumulada y aumentó su ventaja a 13 unidades sobre Barcelona, el segundo en la tabla, y a 15 puntos sobre Liga de Quito, el tercero. La contundente victoria en Guayaquil encamina a los rayados al título con anticipación.

En la conferencia de prensa, Rabanal se mostró prudente. "Es una victoria importante que nos da más puntos de diferencia, y en los goles también. Es un paso importante, no definitivo. No vamos a dosificar nada hasta que ganemos la copa, porque si lo hacemos desde ahora nos podemos complicar”, dijo.

LDU, por su parte, se complicó en su intención de alcanzar a los rayados y solo consiguió un empate ante Católica. Los albos están concentrados en la semifinal de la Copa Libertadores, pero también se aferran a la pelea en el torneo local.

El campeonato ecuatoriano tendrá una paralización por los amistosos de la fecha FIFA. La selección ecuatoriana de fútbol jugará ante México y Estados Unidos y por eso habrá una paralización del torneo en la segunda semana de octubre.

La segunda fecha del hexagonal se jugará desde el viernes 17 de octubre. El juego más atractivo será el duelo2. entre Liga de Quito y Barcelona, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Orense recibirá a Independiente del Valle y Libertad será local ante la Universidad Católica.