Mateo Vásconez lleva a Ecuador al circuito internacional de snowboard en Chile

Ecuador estará presente en el escenario internacional de snowboard. El riobambeño Mateo Vásconez participará en una competencia de freeride snowboard.

Este evento deportivo se desarrollará en El Colorado, Santiago de Chile, entre el 3 y el 8 de agosto de 2026, con el objetivo de dejar en alto el nombre del país y marcar un precedente para esta disciplina.

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Antes de su debut, el deportista compartió un mensaje de agradecimiento desde territorio chileno. "Hola Ecuador, estamos en El Colorado, en Santiago de Chile", dijo a inicio de un video.

"Quiero agradecer a Dios por hacer posible esta oportunidad y a todos los que sumaron un granito de arena para llegar hasta acá. Mañana, lunes 3 de agosto, estaremos en el primer día de competencia", añadió.

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Vásconez busca consolidarse como uno de los principales exponentes del snowboard en Ecuador y demostrar que los atletas nacionales también pueden destacar en competencias internacionales de deportes de nieve.

Además de su carrera deportiva, el riobambeño impulsa un proyecto de formación para jóvenes talentos. A través de una escuela de patinaje en Chambo, entrena a 27 alumnos, promoviendo el desarrollo de disciplinas como el longboard, el skateboarding y el snowboard.