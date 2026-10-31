Júnior Sornoza: El cerebro y capitán de Independiente del Valle pulido en la cantera rayada

Júnior Sornoza encarna la esencia misma del proyecto de alto rendimiento de Independiente del Valle. Nacido en Portoviejo hace 32 años, el capitán de los rayados es un referente del medio campo de IDV.

Desde su llegada a las divisiones formativas del club en 2009, el mediocampista ofensivo se convirtió en el faro futbolístico de una institución que revolucionó la estructura del balompié ecuatoriano, proyectando talento puro desde el Valle de los Chillos hacia la élite del continente y Europa.

Su evolución en las canteras del cuadro rayado no tardó en dar frutos en el profesionalismo, consolidándose rápidamente como el conductor de un equipo que comenzó a desafiar a los gigantes históricos locales y luego del Continente.

Aquellas actuaciones estelares en el torneo local le abrieron las puertas del primer plano internacional, culminando en la inolvidable campaña de la Copa Libertadores 2016, donde el 'Zorro' guió al club hasta un histórico subcampeonato continental.

Números y Estadísticas de Junior Sornoza Independiente del Valle | Mediocampista (#10) Trayectoria General en Independiente del Valle Etapa / Periodo Partidos Goles Asistencias Primera Etapa (2011 - 2014) 116 43 — Segunda Etapa (2015 - 2016) 68 24 — Tercera Etapa (2021 - Actualidad) +193 +38 +30 TOTAL EN IDV +377 +105 +30 Rendimiento Temporada 2026 PJ Titular Minutos Goles Asistencias Prec. Pases TA / TR 29 19 1.714' 4 4 90.1% 7 / 0 Palmarés Oficial con IDV Serie A (2): 2021, 2025

2021, 2025 Copa Sudamericana (1): 2022

2022 Recopa Sudamericana (1): 2023

2023 Copa Ecuador (1): 2022

2022 Supercopa de Ecuador (2): 2023, 2026

Tras una travesía internacional que lo llevó a militar en el fútbol mexicano con Pachuca y Tijuana, así como en los gigantes brasileños Fluminense y Corinthians —además de un paso por Liga de Quito—, el manabita decidió escribir el capítulo más glorioso de su carrera al retornar a casa en 2021.

Lejos de ser una etapa de cierre, su regreso representó el catalizador definitivo para que la institución alcanzara la cúspide del éxito deportivo.

En su segunda etapa con la camiseta negriazul, Sornoza se transformó en el líder absoluto dentro y fuera del terreno de juego.

Su jerarquía futbolística fue el pilar fundamental para conquistar la primera estrella nacional de Independiente del Valle en 2021, la Copa Sudamericana y la Copa Ecuador, en 2022, y la Recopa Sudamericana en 2023, consolidando una época dorada sin precedentes para el fútbol ecuatoriano.

En la actualidad, con el dorsal 10 en su espalda y la banda de capitán firmemente ajustada, el volante continúa dictando el ritmo de los partidos con una visión privilegiada y una pegada de pelota parada que sigue desequilibrando defensas.

Su liderazgo en el campo no solo se traduce en asistencias y goles decisivos, sino en la guía táctica que sostiene la competitividad permanente del equipo en cada torneo que disputa.

Más allá de las estadísticas y los títulos, el legado de Sornoza en Independiente del Valle trasciende los números ordinarios del deporte.

Es el espejo en el que se miran las nuevas generaciones formadas en Sangolquí, el símbolo viviente de la identidad rayada y el arquitecto principal de una era dorada que cambió para siempre la historia del fútbol en Ecuador.