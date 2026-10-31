Corinthians y Cruzeiro se disputan la gloria en la final de la Libertadores Femenina

Cruzeiro y Corinthian se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores Femenina 2026.

La Copa Libertadores Femenina 2026 tendrá una final inédita entre dos clubes brasileños. Corinthians y Cruzeiro se enfrentarán este sábado 31 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, por el título continental.

El partido pondrá frente a frente a dos equipos con realidades diferentes: Corinthians busca su séptima Libertadores y el cuarto título consecutivo, mientras Cruzeiro disputa el torneo por primera vez en su historia y ya aseguró su primera final continental.

Corinthians: una campaña para defender la corona

Las actuales campeonas han mantenido un rendimiento perfecto.

Corinthians busca levantar el título de la Copa Libertadores Femenina 2026. @asbrabas

En la fase de grupos ganaron sus tres partidos: 2-0 a Colo-Colo, 7-0 a Caracas y 5-1 a Independiente Santa Fe. Terminaron primeras del Grupo A con nueve puntos, 14 goles a favor y apenas uno en contra.

En cuartos de final golearon 5-0 a Independiente del Valle, mientras que en semifinales tuvieron que remontar ante Santa Fe para imponerse 2-1. Daniela Garavito adelantó a las colombianas; Letícia Monteiro empató y Gi Fernandes marcó el tanto de la clasificación.

Con cinco partidos disputados, Corinthians suma 21 goles y apenas dos recibidos.

Entre sus principales figuras aparece Vic Albuquerque, quien suma cuatro goles en el torneo y comparte la cima de la tabla de goleadoras con su compañera Duda Sampaio y otras futbolistas. Vic marcó dos tantos en la goleada ante Independiente del Valle y también anotó en la fase de grupos.

Cruzeiro: el debutante que llegó hasta la final

La historia del Cruzeiro es diferente. El equipo brasileño está disputando su primera Libertadores Femenina y lo hace sin conocer la derrota.

Cruzeiro jugará su primera final en Copa Libertadores Femenina 2026. @CruzeiroFem

Las 'Cabulosas' ganaron los tres partidos del Grupo C: 2-1 a Liga de Quito, 3-0 a Bolívar y 3-0 a Olimpia. Con nueve puntos, marcaron ocho goles y recibieron apenas uno.

En cuartos de final volvieron a demostrar su fortaleza defensiva con un 3-0 sobre Libertad de Paraguay. En semifinales enfrentaron nuevamente a Olimpia y consiguieron un ajustado 1-0, gracias al gol de Marília al inicio del segundo tiempo.

Así, Cruzeiro llega a la final con cinco victorias en cinco partidos, 12 goles marcados y solo uno recibido.

Su gran referente es Byanca Brasil. La camiseta 10 lleva cinco goles en la competición, incluido un triplete ante Bolívar, y es actualmente la máxima goleadora del torneo. Además, participó en la jugada del gol que llevó a Cruzeiro a la final: su tiro libre pegó en el travesaño y Marília aprovechó el rebote para marcar ante Olimpia.

Byanca, además, tiene una historia particular en esta competición: ya fue campeona con Corinthians en 2017 y con Palmeiras en 2022. Si vuelve a levantar el trofeo con Cruzeiro, se convertiría en campeona de la Libertadores con tres clubes diferentes.Un duelo entre experiencia y estreno

La final también enfrenta dos historias completamente opuestas. Corinthians es el máximo ganador de la Libertadores Femenina, con seis títulos: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025. Ganó las seis finales que disputó.

Cruzeiro, en cambio, debuta en el torneo y ya tiene asegurada la mejor campaña continental de su historia en el fútbol femenino.

Además, será la tercera final completamente brasileña en la historia de la competición. Las dos anteriores también tuvieron a Corinthians como protagonista y terminaron con triunfo del club paulista: ante Ferroviária en 2019 y frente a Palmeiras en 2023.

¿Qué se llevan las campeonas?

La campeona recibirá USD 2 millones, además del trofeo y 31 medallas doradas. El subcampeón recibirá USD 600 000 y 31 medallas plateadas, mientras que el tercer lugar obtendrá USD 250 000.

Las ganadoras también obtendrán la clasificación directa a las semifinales de la FIFA Women's Champions Cup 2027, donde enfrentará al Barcelona, campeón de Europa.