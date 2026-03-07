Libertad remonta el marcador y vence a Liga de Quito en Loja por la fecha 3 del Campeonato

Loja, sábado 07 de marzo del 2026En el estadio Reina del Cisne, Libertad FC recibe a Liga de Quito por la tercera fecha de la Liga Ecuabet.Fotos: CarlosMaza/API

Liga de Quito suma su segunda derrota consecutiva en el campeonato local de fútbol. Los albos perdieron en su visita a Libertad, en Loja, este sábado 7 de marzo del 2026, por la tercera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. LDU comenzó con la ventaja el partido gracias a un gol de Deyverson.

La 'U' comenzó abriendo el marcador, a los 18 minutos. El promocionado Deyverson tuvo la personalidad de pedir la ejecución del penal y abrió el marcador. Fue una alegría para los hinchas, tras un buen comienzo manejando el partido.

Sin embargo, Libertad reaccionó en el segundo tiempo. Apareció el equipo combativo de Juan Carlos León y dio la vuelta al marcador. El gol del empate llegó a través de Gabriel 'El Loco' Cortez, a los 59 minutos. Ese tanto levantó al equipo local que tuvo la fuerza de revertir el marcador.

El segundo tanto del partido llegó a través de Bryan Corozo, a los 79 minutos. Hubo una desconexión en la defensa de los albos y eso pesó. Libertad resistió hasta el final del partido y se quedó con los tres puntos.