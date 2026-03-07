Orense anunció la salida del DT Raúl Antuña, tras eliminación de la Copa Sudamericana

El primer entrenador en dejar el cargo de un club del fútbol ecuatoriano fue Raúl Antuña. Orense confirmó la salida del exjugador, tras la eliminación del equipo machaleño de la Copa Sudamericana. Cayó 1-0 ante Macará en el estadio Nueve de Mayo el jueves 5 de marzo y se quedó sin boleto a la fase de grupos.

Antuña renovó su contrato tras clasificar a la Sudamericana en 2025, pero dirigió solo tres encuentros en la tempora 2026 antes de su salida. Dos de estos juegos fueron por el torneo local. Desde su llegada en marzo de 2025 dirigió 37 partidos con Orense SC: registró 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

En la LigaPro 2026, el equipo acumula una derrota ante Liga de Quito por la primer fecha 1, como local, y un empate frente a Técnico Universitario por la fecha 2, como visitante. Es decir, sin victorias en tres partidos disputados.

Orense Sporting Club anunció la salida en un comunicado donde informó que, por mutuo acuerdo, finalizó la relación profesional con el cuerpo técnico liderado por Raúl Antuña y Mauricio Magistretti, integrado además por Javier Morales y Matías Font.

El club agradeció el trabajo realizado durante su etapa y les deseó éxitos en futuros proyectos.De manera interina, asumirá la dirección técnica del primer equipo el cuerpo técnico de la categoría Sub-19, encabezado por Agustín Robles como director técnico.

El equipo lo completan Santiago Morales y Gianluca Reghezza como asistentes, y Hernán Gutiérrez como preparador físico.