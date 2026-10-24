¡Michael Morales va por el cinturón! Ecuador tendrá una pelea por el título interino de la UFC

El combate está previsto para el 30 de enero de 2027, en Toronto, Canadá, como parte de la cartelera UFC 336.

La UFC confirmó este sábado, 24 de octubre del 2026, el combate entre Michael Morales y Carlos Prates por el cinturón interino de las 170 libras.

El anuncio coloca al peleador ecuatoriano ante una oportunidad de disputar un título de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

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La pelea está programada para el 30 de enero de 2027 en Toronto, Canadá, dentro del evento UFC 336.

Según el anuncio difundido por la organización, el enfrentamiento será uno de los combates estelares de la cartelera.

🏆🏆 Dos peleas de campeonato para arrancar el año en Toronto 🇪🇨 Ecuador al ataque buscando el campeonato interino del peso wélter 💥 🇧🇷 Carlos Prates 🆚 Michael Morales 🇪🇨 #UFC336 | Sab. 30 de ene 2027 | Ver en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/8eZGNzwY8c — UFC Español (@UFCEspanol) October 24, 2026

¿Por qué estará en juego el título interino de la UFC?

La organización decidió disputar el cinturón interino porque el campeón indiscutido de la división, Islam Makhachev, no estará disponible para competir en esa cartelera.

Por ese motivo, Morales y Prates fueron elegidos para enfrentarse por el campeonato provisional de peso wélter.

La UFC anunció el combate en sus redes sociales con un mensaje dirigido a los aficionados ecuatorianos:

“¡ECUADOR! Atentos, Michael Morales va por el título”. La publicación confirmó el enfrentamiento con Prates y la fecha prevista para la pelea.

Michael Morales regresará al octágono ante Carlos Prates

Morales llega a este desafío invicto y ubicado en el tercer puesto del ranking de peso wélter, de acuerdo con la información proporcionada.

El ecuatoriano buscará mantener su récord sin derrotas frente al brasileño, en una pelea que puede marcar un nuevo momento en su carrera profesional.

La última presentación de Morales fue el 15 de noviembre de 2025, cuando venció al estadounidense Sean Brady.

Con el combate ante Prates previsto para enero de 2027, el ecuatoriano volverá al octágono tras más de un año de espera, con el objetivo de conquistar el título interino de la UFC.