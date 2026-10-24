Violencia antes del partido Liga vs. Macará: hinchas se agreden en los exteriores del Rodrigo Paz

La previa del duelo entre Liga de Quito y Macará estuvo marcada por incidentes en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Varios hinchas de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU) agredieron a un joven hincha de Macará en los exteriores del estadio Rodrigo Paz Delgado, este sábado 24 de octubre del 2026, en el norte de Quito.

El hecho ocurrió antes del partido entre ambos equipos por la Liga Pro.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios aficionados de Liga de Quito rodeando y agrediendo al seguidor del equipo ambateño.

Según los reportes del incidente, también le quitaron la camiseta de Macará durante el altercado.

Policía intervino para separar a las hinchadas

Los disturbios fueron controlados con la intervención de agentes de la Policía Nacional que se movilizaron en motocicletas.

Los uniformados separaron a los grupos de aficionados para contener los enfrentamientos en los exteriores del estadio.