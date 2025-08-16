Independiente del Valle vence 2-1 al Orense por la fecha 25 de la LigaPro en Ecuador

Independiente del Valle recibió al Orense por la fecha 25 de la LigaPro

El líder de la LigaPro, Independiente del Valle (IDV) se enfrentó y venció 2-1 a un difícil Orense en el estadio de Sangolquí por la Fecha 25, este sábado 16 de agosto de 2025.

IDV llegó con 50 puntos a su partido del sábado y con el ánimo arriba tras empatar en la fecha 24 con el Manta FC., y vencer por Copa Sudamericana al Mushuc Runa en los octavos de final.

En un partido reñido desde los primeros minutos hizo que el gol tardara en llegar. Fueron los locales los que abrieron el marcador en el minuto 30, cuándo Junior Sornoza anotó para el IVD, tras una habilitación de Michael Hoyos.

Orense mantuvo sus líneas y con un jugador menos desde el final del primer tiempo supo frenar las aspiraciones de los rayados de incrementar el marcador.

La fortuna llegó para el Orense en el minuto 69 cuando Bryan VIñán sumó y puso el gol del empate para intentar arrebatar puntos al líder.

Pero los Rayados del Valle no bajaron los brazos e hicieron respetar su localía. Al minuto 84, Michael Hoyos puso el gol de la ventaja 2-1.