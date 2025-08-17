Moisés Caicedo debuta en la Premier League como titular en el partido de Chelsea vs. Crystal Palace

Este domingo 17 de agosto, por segunda vez el Chelsea y el Crystal Palace se enfrentan en la primera jornada de una temporada liguera, tras la victoria de los Blues por 3-0 en Stamford Bridge en la primera jornada de la temporada 2021-2022.

En un partido que tuvo como titular al ecuatoriano Moisés Caicedo en el terreno de juego, ambos equipos dividieron honores al empatar en el arranque de la Premier 0-0.

Al minuto 14 de iniciad el encuentro parecía que la historia para el Crystal Palace iba a dar vuelta al anotar un gol, que fue anulado por un empujón en el área chica contra el ecuatoriano.

Tras los 90 minutos, el Chelsea mantuvo el invicto de sus últimos 15 partidos de la Premier League contra el Crystal Palace, con 13 victorias y dos empates, su racha más larga activa contra cualquiera de los otros 19 equipos que participan en la temporada 2025-2026.

La última victoria del Crystal Palace en Stamford Bridge en la Premier League fue en abril de 2017 con Sam Allardyce al mando (1-2). Desde entonces, no ha ganado en ninguno de sus últimas ocho visitas ligueras, perdiendo siete de ellas, y logrando solo un empate.

Esta es la quinta vez que el Chelsea inicia una campaña de la Premier League con un derbi londinense, habiendo ganado cada uno de los cuatro anteriores (contra el West Ham en 2000, el Charlton en 2002, el West Ham en 2016 y el Crystal Palace en 2021).

También han ganado las dos últimas veces que su primer partido de liga fue contra el campeón de la FA Cup de la temporada anterior, venciendo al Portsmouth por 4-0 en 2008 y al Manchester United por 1-0 en 2004.

El Chelsea perdió 2-0 contra el Manchester City en su primer partido de la Premier League la temporada pasada. La última vez que perdió en la primera jornada en campañas consecutivas fue en la 1997-98/1998-99 (contra el Coventry City en ambas ocasiones).