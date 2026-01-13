Liga de Quito ofreció una misa en el inicio del 2026 y habrá una presentación de los refuerzos

Isaac Álvarez, directivo de Liga de Quito, en la misa en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito comenzó la temporada 2026 con un acto de fe. En LDU se cumplió con una misa en la que participaron directivos, personal del club y el entorno interno del equipo. Está previsto que hoy se realice la presentación de los refuerzos que se han confirmado hasta el momento.

"Iniciamos el año poniendo en manos de Dios cada desafío, con la certeza de que el esfuerzo colectivo, la identidad y el sentido de pertenencia liguista nos acompañarán en este camino", publicó el club en sus redes.

En el posteo en las redes sociales también se destacó "los valores que nos identifican y el compromiso de trabajar con responsabilidad, unidad y convicción por los objetivos trazados para la temporada", se puede leer.

El plantel albo tiene previsto también presentar a los nuevos refuerzos este miércoles 14 de enero, a las 17:30, en el estadio Rodrigo Paz. Uno de los refuerzos que llega a Liga es el volante Janer Corozo procedente de Barcelona de Guayaquil.

El técnico brasileño Tiago Nunes ha sumado elementos de experiencia y que destacaron en la temporada 2025.

Los refuerzos albos son el defensa Luis Segovia, los volantes Alejandro Tobar y el peruano Jesús Pretell, además de Corozo, uno de los fichajes más llamativos del mercado local por su desequilibrio ofensivo en LigaPro.