Liga de Quito presentó a sus cinco refuerzos con un show en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Liga de Quito presentó a sus cinco refuerzos para la temporada 2026 este miércoles 14 de enero del 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En un evento colorido, el presidente del club, Isaac Alvarez, agradeció el apoyo de los hinchas albos que ya adquirieron las entradas.

Los cinco refuerzos fueron saliendo de uno en uno a la cancha de Ponceano. El primero en salir fue Alejandro Tobar, proveniente de Deportivo Cuenca y fue uno de los mejores futbolistas de la LigaPro 2025. Hubo aplausos de reconocimiento a su salida.

El siguiente en aparecer fue el zaguero Luis Segovia. El defensa formado en El Nacional retorna a Ecuador luego de dos años de jugar en el exterior. "En Quito, quien manda es Liga Deportiva Universitaria", dijo emocionado.

También fue presentado el peruano Jesús Pretell, futbolista que ha sido convocado a la selección de su país. "Ilumínanos Jesús", gritó un hincha 'albo'. Janner Corozo, exjugador de Barcelona SC. La hinchada no se olvidó en recordarle que llega al "único grande del Ecuador".

Finalmente, se anunció un fichaje sorpresa. El extremo izquierdo Yerlin Quiñónez, proveniente de Libertad, fue presentado oficialmente.