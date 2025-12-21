Liga de Quito venció a U. Católica e irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Michael Estrada, delantero de Liga de Quito, marcó dos goles en la victoria ante Universidad Católica.

Liga Deportiva Universitaria derrotó por 2-0 a Universidad Católica, en la última fecha del primer hexagonal del Campeonato ecuatoriano. Dos tantos de Michael Estrada, a los 24 y 50 minutos le dieron el triunfo al 'Rey de Copas'.

La victoria le permitió a la 'U' quedarse con el segundo lugar del torneo ecuatoriano con 69 puntos, dos más que Barcelona, que también jugó en la jornada del 21 de diciembre y perdió ante Independiente del Valle por 1-0.

De esta forma, los azucenas pudieron terminar de buena manera una temporada con algunos picos altos y otros momentos decepcionantes. Los albos perdieron la final de la Copa Ecuador, en la jornada del 18 de diciembre, ante la 'Chatoleí', que consiguió su primera corona nacional.

Los albos tuvieron en Estrada a su jugador más decisivo. El delantero convirtió los tantos de la victoria, aprovechando su oportunismo y su capacidad para llegar con precisión al área rival.

El campeón IDV dejó fuera de combate a Barcelona

Independiente del Valle venció por 1-0 a Barcelona con un estupendo golazo del volante ofensivo Ronald Briones, a los 40'. El partido se jugó en la cancha del cuadro rayado, en el sector de Chillo Jijón.

Independiente del Valle venció a Barcelona, en un partido jugado en Chillo Jijón, en la jornada del 21 de diciembre del 2025. API

Barcelona precisaba ganar para poder clasificarse como segundo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, no logró el objetivo y tendrá que jugar las etapas previas del torneo continental.

Antes del partido, Independiente del Valle y Barcelona hicieron un homenaje conjunto a Mario Pineida, jugador del cuadro torero, que fue asesinado en un ataque armado, el miércoles 17 de diciembre.