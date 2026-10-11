¡En Vivo! Liga de Quito vs. Barcelona SC: el partidazo de  la fecha 2 del campeonato LigaPro 

Barcelona enfrenta a Liga de Quito por la fecha #22 de la LigaPro que se juega en el estadio Monumental.

Liga de Quito y Barcelona SC reviven una de las rivalidades más apasionantes del fútbol ecuatoriano en un duelo trascendental por la Fecha 2 del Hexagonal Principal de la LigaPro 2026.

Ambos gigantes de la Serie A saltan a la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado con la urgencia de sumar tres puntos para mantenerse firmes en la lucha por el título local y asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

El conjunto albo llega a este compromiso con la ventaja de jugar ante su hinchada en la altitud de Quito y con el impulso de mantenerse en el quinto puesto de la tabla acumulada con 49 puntos.

Alineación de esta tarde 🔥 Vamos LOS CENTRALES ⚪️🔴 🆚 Barcelona | 11.10 | 16H30 🏆 LigaEcuabet https://t.co/pDqJhIS92f — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 11, 2026

La escuadra dirigida por el cuerpo técnico universitario busca hacerse fuerte en casa para reponerse de la irregularidad de las últimas jornadas y consolidar un funcionamiento colectivo que neutralice los ataques por las bandas del rival.

Por su parte, Barcelona SC desembarca en la capital con la necesidad imperiosa de acortar distancias en la clasificación general, donde se ubica en el sexto casillero con 44 unidades.

El 'Ídolo del Astillero' sabe que un resultado adverso en Casa Blanca complicaría seriamente sus aspiraciones de pelear la etapa, por lo que apostará por un planteamiento táctico compacto en la mitad de la cancha y salidas rápidas para sorprender a la zaga local.

El historial reciente le añade un picante especial al choque: aunque Barcelona ya sabe lo que es romper rachas históricas en Ponceano, Liga de Quito se quedó con el triunfo en el último enfrentamiento disputado entre ambos a mediados de temporada.

Nómina de convocados para esta tarde. 📋✅ #VamosIdolo | #LigaEcuabet https://t.co/NrSqYEvJLk — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) October 11, 2026

Además, el compromiso contará con la atención especial del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, que seguirá de cerca el rendimiento de las figuras del medio local de cara a las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las acciones arrancarán este domingo a las 16:30 (hora de Ecuador) bajo la supervisión del arbitraje central designado por la FEF y será transmitido en vivo mediante las plataformas oficiales con derechos de la LigaPro.

Se espera un lleno completo en los graderíos del Rodrigo Paz Delgado, donde la presión del público y la intensidad táctica definirán a uno de los ganadores de la jornada futbolera.